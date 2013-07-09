قتلى وجرحى في انفجار هز ضاحية بيروت الجنوبية

قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون بجروح عندما هز انفجار قوي اليوم الثلاثاء الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت التي تعد معقلا لجماعة حزب الله.

وأظهرت لقطات مصورة سحبا كثيفة من الدخان تتصاعد من موقع الانفجار بمنطقة بئر العبد التي يوجد فيها عدد من مكاتب حزب الله.

وأفاد مراسل لوكالة رويترز للأنباء بأن الانفجار ناجم عن سيارة ملغومة.

وأغلقت جماعة حزب الله موقع الانفجار وهو مركز تجاري للتسوق، بحسب رويترز، بينما قال تلفزيون المنار المحسوب على حزب الله إن الانفجار وقع في موقف للسيارات قريب من مركز اسلامي.