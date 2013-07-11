اكتشاف حفريات ما قبل التاريخ بالمكسيك

اكتشف علماء آثار في المكسيك مجموعة من أكبر مجموعات الفنون المحفورة على الصخور ما قبل التاريخ، وذلك في صحراء كواهويلا البيضاء.

ويعتقد الخبراء أن الرسوم تلك أنجزها بدو رحل كانوا يجوبون المنطقة قبل ستة آلاف عام.