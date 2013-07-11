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اكتشاف حفريات ما قبل التاريخ بالمكسيك

  • 11 يوليو/ تموز 2013

اكتشف علماء آثار في المكسيك مجموعة من أكبر مجموعات الفنون المحفورة على الصخور ما قبل التاريخ، وذلك في صحراء كواهويلا البيضاء.

ويعتقد الخبراء أن الرسوم تلك أنجزها بدو رحل كانوا يجوبون المنطقة قبل ستة آلاف عام.