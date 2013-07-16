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مصر: انقسامات سياسية داخل الأسرة الواحدة

  • 16 يوليو/ تموز 2013

وصلت الخلافات السياسية في مصر إلى درجة معقدة حيث تجد داخل العائلة الواحدة أفرادا ينتمون إلى أطياف سياسية مختلفة.

هل يؤثر ذلك على العلاقات الأسرية فيما بين أفراد العائلة؟