مصر: انقسامات سياسية داخل الأسرة الواحدة

وصلت الخلافات السياسية في مصر إلى درجة معقدة حيث تجد داخل العائلة الواحدة أفرادا ينتمون إلى أطياف سياسية مختلفة.
هل يؤثر ذلك على العلاقات الأسرية فيما بين أفراد العائلة؟
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وصلت الخلافات السياسية في مصر إلى درجة معقدة حيث تجد داخل العائلة الواحدة أفرادا ينتمون إلى أطياف سياسية مختلفة.
هل يؤثر ذلك على العلاقات الأسرية فيما بين أفراد العائلة؟