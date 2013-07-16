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أزياء مشاهير النساء خلال فترة الحمل

  • 16 يوليو/ تموز 2013

الحمل قد يحرم الكثير من النساء من متابعة آخر صيحات الأزياء والموضة، إلا أن العديد من مشاهير النساء في العالم قد نجحن في تحقيق حضور لافت في عالم الأزياء خلال فترة الحمل.