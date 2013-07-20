جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

كليك: علماء يشحنون هاتفا نقالا بطاقة البول

  • 20 يوليو/ تموز 2013

مستخدم لموقع باي بال يجد 92 كوادرليون دولار في حسابه وعلماء في بريطانيا يشحنون هاتفا نقالا باستخدام طاقة بول الإنسان، أخبار أخرى في كليك لهذا الأسبوع.