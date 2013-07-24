إسرائيل تستقبل جرحى سوريين وغموض حول طريقة وصولهم

مع الحرب الدائرة في سوريا، زاد عدد الجرحى سوريين الذين يصلون إلى اسرائيل للعلاج. إلا أن تفاصيل وصولهم ومغادرتهم ليست معروفة.

مراسل بي بي سي فراس الخطيب زار أحد المستشفيات الإسرائيلية حيث يعالجون.