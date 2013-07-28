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الفيضانات تغرق كاتاوبا الأمريكية وإعلان لحالة الطوارئ

  • 28 يوليو/ تموز 2013

أغرقت مياه فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة ، مقاطعة كاتاوبا في ولاية كارولاينا الشمالية ، فأعلن مسؤولو المقاطعة حالة الطوارئ.