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الحلقة الرابعة والثلاثون من برنامج ذاكرة صندوق النغم

  • 2 أغسطس/ آب 2013

الحلقة الرابعة و الثلاثون من برنامج صندوق النغم

قصة ابنة الشيخ الحصري مع الفن بالاضافة الى أسس الانشاد الديني الانشاد الديني في صعيد مصر.