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بالفيديو: سجين يهرب من سجن بولاية آركنساس الأمريكية

  • 1 أغسطس/ آب 2013

*الفيديو بدون صوت*

فر سجين من سجن في ولاية آركنساس الأمريكية عن طريق نافذة.

واظهرت لقطات صورتها كاميرات المراقبة السجين ديريك إستيل وهو يهرب من سجن في مقاطعة غارلاند.