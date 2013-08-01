بالفيديو: سجين يهرب من سجن بولاية آركنساس الأمريكية

*الفيديو بدون صوت*

فر سجين من سجن في ولاية آركنساس الأمريكية عن طريق نافذة.

واظهرت لقطات صورتها كاميرات المراقبة السجين ديريك إستيل وهو يهرب من سجن في مقاطعة غارلاند.