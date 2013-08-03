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تسيبي ليفني: الجولة القادمة للمحادثات ستعقد في إسرائيل

  • 3 أغسطس/ آب 2013

قالت وزيرة العدل وكبيرة المفاوضين الاسرائيليين تسيبي ليفني ان الجولة القادمة لمحادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية ستعقد في اسرائيل في الاسبوع الثاني من اغسطس آب الجاري.