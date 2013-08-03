تسيبي ليفني: الجولة القادمة للمحادثات ستعقد في إسرائيل

قالت وزيرة العدل وكبيرة المفاوضين الاسرائيليين تسيبي ليفني ان الجولة القادمة لمحادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية ستعقد في اسرائيل في الاسبوع الثاني من اغسطس آب الجاري.