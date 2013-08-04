مصر: مؤشرات لحل وسط واستعدادات للتظاهر دعما لمرسي

ظهرت أول مؤشرات عن أن الحكومة المصرية على استعداد لحل وسط، تحت ضغط من مبعوثين غربيين يسعون إلى تفادي المزيد من الاشتباكات. يتزامن ذلك مع دعوات من قادة من الإخوان المسلمين لمظاهرات حاشدة اليوم الأحد.

ومن جهة أخرى، أعلن الجيش المصري أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي التقى عددا من الشخصيات والرموز الإسلامية في البلاد لبحث الأزمة السياسية المتفاقمة هناك.

ولم يكشف المتحدث باسم الجيش عن الشخصيات التي التقى بها السيسي. ولكن رجل الدين المعروف محمد حسان كشف في تسجيل مصور بُث على موقع يوتيوب أنه كان من بين الحاضرين للقاء مع السيسي.