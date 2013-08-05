اليابان تطلق صاروخا يحمل أول روبوت ناطق إلى الفضاء

قد تبدو كالخيال العلمي، ولكنها الآن حقيقة علمية: لقد انطلق من اليابان أول روبوت ناطق يقوم بمهمة "رائد الفضاء" على متن صاروخ إلى "محطة الفضاء الدولية."

تقرير روبرت وينغفيلد.