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اليابان تطلق صاروخا يحمل أول روبوت ناطق إلى الفضاء

  • 5 أغسطس/ آب 2013

قد تبدو كالخيال العلمي، ولكنها الآن حقيقة علمية: لقد انطلق من اليابان أول روبوت ناطق يقوم بمهمة "رائد الفضاء" على متن صاروخ إلى "محطة الفضاء الدولية."

تقرير روبرت وينغفيلد.