بالفيديو: اعتقال مغتصب الأطفال المغاربة دانييل كالفان

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القت الشرطة الإسبانية القبض على مغتصب الأطفال الأحد عشر في المغرب دانييل كالفان فين، وذلك بعد غلغاء العاهل المغربي الملك محمد السادس العفو اللكي الذي صدر بحقه سابقا.

وقد اعتقل كالفان في فندق في مدينة مورسيا جنوب شرق البلاد، ومن المنتظر أن يقوم قاض إسباني بالنظر في قضية عودته إلى الحبس، ومدى الخطورة التي تمثلها الجرائم التي أدين بها من طرف محكمة مغربية.

وصدر حكم سابقا على المواطن الإسباني المتقاعد في المغرب دانييل كالفان قبل 18 شهرا، في مدينة القنيطرة بالقرب من العاصمة الرباط، بالسجن 30 عاما بعد أن أدانته المحكمة الجنائية باغتصاب وتصوير أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 15 سنة.

وكان جدل واسع أثير عقب اصدار ملك المغرب محمد السادس الثلاثاء 31 يوليو/تموز عفوا ملكيا بحق الإسباني دَانيِيل كالفان، الذي أدين في قضية اغتصاب 11 طفلا مغربيا.

وأدت احتجاجات لكثير من المغاربة إلى إصابة عشرات منهم في الرباط الجمعة الماصية بجروح متفاوتة الخطورة، إثر استخدام قوات الأمن القوة لمنعهم من التجمهر أمام البرلمان للاحتجاج على العفو عن مغتصب الاطفال.