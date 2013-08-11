بلاقيود: حوار مع السياسي المصري عبد المنعم أبو الفتوح

ضيف بلا قيود هذا الاسبوع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيسُ حزب مصر القوية، يحاورُه طارق العاص في رؤيته للأزمة السياسية في مصر.
يعرض البرنامج الأحد الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
ضيف بلا قيود هذا الاسبوع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيسُ حزب مصر القوية، يحاورُه طارق العاص في رؤيته للأزمة السياسية في مصر.
يعرض البرنامج الأحد الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.