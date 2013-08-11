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بلاقيود: حوار مع السياسي المصري عبد المنعم أبو الفتوح

  • 11 أغسطس/ آب 2013

ضيف بلا قيود هذا الاسبوع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيسُ حزب مصر القوية، يحاورُه طارق العاص في رؤيته للأزمة السياسية في مصر.

يعرض البرنامج الأحد الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.