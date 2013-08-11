بلاقيود: حوار مع السياسي المصري عبد المنعم أبو الفتوح

ضيف بلا قيود هذا الاسبوع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيسُ حزب مصر القوية، يحاورُه طارق العاص في رؤيته للأزمة السياسية في مصر.

يعرض البرنامج الأحد الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.