مصر: ردود فعل حول فض اعتصام رابعة العدوية

ردود فعل من القاهرة حول فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة.

وكانت قوات الأمن المصرية قد فضت اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في منطقة رابعة العدوية بالقاهرة وميدان النهضة بالجيزة ما أدى إلى مقتل أكثر من 550 شخصاً.