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مصر: ردود فعل حول فض اعتصام رابعة العدوية

  • 16 أغسطس/ آب 2013

ردود فعل من القاهرة حول فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة.

وكانت قوات الأمن المصرية قد فضت اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في منطقة رابعة العدوية بالقاهرة وميدان النهضة بالجيزة ما أدى إلى مقتل أكثر من 550 شخصاً.