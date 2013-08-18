الفيضانات تغمر مئات القرى في باكستان

غمرت مياه الفيضانات مئات القرى الباكستانية، إثر هطول أمطارغزيرة. وكان إقليم البنجاب هو الأكثر تضررا، حيث تم إخلاء أعداد كبيرة من السكان، بعد نهيار البيوت و الطرق و الجسور.