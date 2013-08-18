غمرت مياه الفيضانات مئات القرى الباكستانية، إثر هطول أمطارغزيرة. وكان إقليم البنجاب هو الأكثر تضررا، حيث تم إخلاء أعداد كبيرة من السكان، بعد نهيار البيوت و الطرق و الجسور.
الفيضانات تغمر مئات القرى في باكستان
- 18 أغسطس/ آب 2013
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