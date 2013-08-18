السيسي: القوات المسلحة عملت بكل أمانة كيلة السنة الماضية

قال وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي إنه القوات المسلحة المصرية لن تخون العهد وما قطعته على نفسها أمام المصرين، وإن الجيش المصري تصرف بكل أمانة طيلة السنة الماضية.

وأضاف السيسي، الذي كان يخاطب جمعا من ضباط الجيش والشرطة، قائلا إن "للشعب المصري إرادته الحرة في اختيار من يشاء لحكمه، وأن القوات المسلحة والشرطة سيظلا أمناء على إرادة الشعب في اختيار حكامه."

وقال ملمحا إلى أنصار الرئيس المعزول مرسي إن "في مصر متسع للجميع." ولكنه حذر في أول تصريح يدلي به منذ احداث الأسبوع الماضي الذين يلجأون للعنف بأن لا تسامح معهم.