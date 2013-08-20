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تاريخ علاقة قادة الاخوان مع السلطة في مصر

  • 20 أغسطس/ آب 2013

أعاد اعتقال المرشد العام للاخوان المسلمين في مصر فصولا من تاريخ علاقة هذا التنظيم مع الجيش والسلطة في مصر بما في ذلك الدور المحوري لمرشدي الاخوان في صياغة وتحديد سياسات الجماعة.