أعاد اعتقال المرشد العام للاخوان المسلمين في مصر فصولا من تاريخ علاقة هذا التنظيم مع الجيش والسلطة في مصر بما في ذلك الدور المحوري لمرشدي الاخوان في صياغة وتحديد سياسات الجماعة.
تاريخ علاقة قادة الاخوان مع السلطة في مصر
- 20 أغسطس/ آب 2013
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