إنقاذ طائر النسر المذهب من التسمم في جبال الأنديز

فوق جبال الإنديز بتشيلي يحلق سرب من طيور النسر الذهبي المهدد بالانقراض، وذلك بعد تعافيها من اشتباه بالتسمم أدى إلى مقتل اثنين من طيوره وتساقط البقية فوق صخور سلسلة الجبال أوائل الشهر الجاري.