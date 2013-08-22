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إنقاذ طائر النسر المذهب من التسمم في جبال الأنديز

  • 22 أغسطس/ آب 2013

فوق جبال الإنديز بتشيلي يحلق سرب من طيور النسر الذهبي المهدد بالانقراض، وذلك بعد تعافيها من اشتباه بالتسمم أدى إلى مقتل اثنين من طيوره وتساقط البقية فوق صخور سلسلة الجبال أوائل الشهر الجاري.