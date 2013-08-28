المساواة..حلم مارتن لوثر كينج من خمسين عاما

قبل خمسين عاما ألقى مارتن لوثر كينج خطابه الشهير " لدي حلم" الذي تحدث فيه عن أمريكا ينعم فيها الجميع بالمساواة في الحقوق.
فكيف تلقت الحشود كلمة كينج آنذاك وما هو وقعها على الجماهير الآن؟
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قبل خمسين عاما ألقى مارتن لوثر كينج خطابه الشهير " لدي حلم" الذي تحدث فيه عن أمريكا ينعم فيها الجميع بالمساواة في الحقوق.
فكيف تلقت الحشود كلمة كينج آنذاك وما هو وقعها على الجماهير الآن؟