المساواة..حلم مارتن لوثر كينج من خمسين عاما

قبل خمسين عاما ألقى مارتن لوثر كينج خطابه الشهير " لدي حلم" الذي تحدث فيه عن أمريكا ينعم فيها الجميع بالمساواة في الحقوق.

فكيف تلقت الحشود كلمة كينج آنذاك وما هو وقعها على الجماهير الآن؟