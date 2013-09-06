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يوميات من مصر: آراء الشارع حول توقف حركة القطارات

  • 6 سبتمبر/ أيلول 2013

استطلعت بي بي سي آراء بعض المصريين حول تأثير الأزمة السياسية وتأثيرها في الحياة الإقتصادية والتجارية والأمنية في مصر.