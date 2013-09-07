هل تؤدي الصور المفزعة على علب السجائر الغرض المرجو؟

توصلت دراسة أجريت في المملكة المتحدة البريطانية أن الصور المفزعة التي يضعها مصنعو الدخان على علب السجائر ليس لها تأثير إيجابي في زيادة نسب المقلعين عن التدخين.
وأكدت الدراسة أن التأثير يكون منعدم إلى حد ما بين صغار السن.
تقرير محمد طه.
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توصلت دراسة أجريت في المملكة المتحدة البريطانية أن الصور المفزعة التي يضعها مصنعو الدخان على علب السجائر ليس لها تأثير إيجابي في زيادة نسب المقلعين عن التدخين.
وأكدت الدراسة أن التأثير يكون منعدم إلى حد ما بين صغار السن.
تقرير محمد طه.