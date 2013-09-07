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هل تؤدي الصور المفزعة على علب السجائر الغرض المرجو؟

  • 7 سبتمبر/ أيلول 2013

توصلت دراسة أجريت في المملكة المتحدة البريطانية أن الصور المفزعة التي يضعها مصنعو الدخان على علب السجائر ليس لها تأثير إيجابي في زيادة نسب المقلعين عن التدخين.

وأكدت الدراسة أن التأثير يكون منعدم إلى حد ما بين صغار السن.

تقرير محمد طه.