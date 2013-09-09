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السنغال: ورشة كبيرة لتصليح السيارات بإدارة نسائية

  • 9 سبتمبر/ أيلول 2013

أطلق عدد من النساء في العاصمة السنغالية دكار بفخر اسم "ورشة النساء" على الورشة التي يدرنها.

ويقلن إنهن يرغبن في أن يكون جميع العاملين في الورشة من النساء.