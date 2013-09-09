السنغال: ورشة كبيرة لتصليح السيارات بإدارة نسائية

أطلق عدد من النساء في العاصمة السنغالية دكار بفخر اسم "ورشة النساء" على الورشة التي يدرنها.
ويقلن إنهن يرغبن في أن يكون جميع العاملين في الورشة من النساء.
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أطلق عدد من النساء في العاصمة السنغالية دكار بفخر اسم "ورشة النساء" على الورشة التي يدرنها.
ويقلن إنهن يرغبن في أن يكون جميع العاملين في الورشة من النساء.