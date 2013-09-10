حماس تخشى من خلق منطقة عازلة على حدود مصر مع قطاع غزة

دفع الجيش المصري بتعزيزات من قواته إلى منطقة الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

وأعربت حكومة حماس عن خشيتها من أن يكون الهدف من العملية العسكرية المصرية هو خلق منطقة عازلة مع القطاع.

تقرير شهدي الكاشف