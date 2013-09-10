جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

حماس تخشى من خلق منطقة عازلة على حدود مصر مع قطاع غزة

  • 10 سبتمبر/ أيلول 2013

دفع الجيش المصري بتعزيزات من قواته إلى منطقة الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

وأعربت حكومة حماس عن خشيتها من أن يكون الهدف من العملية العسكرية المصرية هو خلق منطقة عازلة مع القطاع.

تقرير شهدي الكاشف