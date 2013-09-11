حملة في اليونان للتقليل من حالات الانتحار

في اليونان، أشارت آخر الإحصاءات إلى ارتفاع معدل حالات الانتحار بين المواطنين بسبب تفاقم الازمة الاقتصادية. ودفع هذا الأمر منظمات المجتمع المدني اليونانية إلى تبنى حملة تهدف إلى التوعية والوقاية من الانتحار.