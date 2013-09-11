جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

حملة في اليونان للتقليل من حالات الانتحار

  • 11 سبتمبر/ أيلول 2013

في اليونان، أشارت آخر الإحصاءات إلى ارتفاع معدل حالات الانتحار بين المواطنين بسبب تفاقم الازمة الاقتصادية. ودفع هذا الأمر منظمات المجتمع المدني اليونانية إلى تبنى حملة تهدف إلى التوعية والوقاية من الانتحار.