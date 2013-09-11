في اليونان، أشارت آخر الإحصاءات إلى ارتفاع معدل حالات الانتحار بين المواطنين بسبب تفاقم الازمة الاقتصادية. ودفع هذا الأمر منظمات المجتمع المدني اليونانية إلى تبنى حملة تهدف إلى التوعية والوقاية من الانتحار.
حملة في اليونان للتقليل من حالات الانتحار
- 11 سبتمبر/ أيلول 2013
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