أعرب آية الله علي خامنئي في خطاب عام عن أمله في أن تكون الولايات المتحدة وحلفائها جادين في ما وصفه بالتراجع عن الإجراءات المتهورة والخاطئة التي اتخذتها حيال سوريا.
خامنئي يأمل في أن تكون أمريكا جادة في حل سلمي في سوريا
- 11 سبتمبر/ أيلول 2013
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