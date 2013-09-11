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خامنئي يأمل في أن تكون أمريكا جادة في حل سلمي في سوريا

  • 11 سبتمبر/ أيلول 2013

أعرب آية الله علي خامنئي في خطاب عام عن أمله في أن تكون الولايات المتحدة وحلفائها جادين في ما وصفه بالتراجع عن الإجراءات المتهورة والخاطئة التي اتخذتها حيال سوريا.