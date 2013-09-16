ماهي أهم المحطات الدبلوماسية منذ بدء الصراع في سوريا؟

كان أول اجتماع لمجلس الأمن حول ما يجري في سوريا في إبريل/ نيسان عام 2011، وتلت تلك الجلسة اجتماعات أخرى مع تطور الأحداث في سوريا.
أحمد ماهر مراسل الشؤون الدبلوماسية في بي بي سي يرصد أهم تلك المحطات الدبلوماسية الدولية المتعلقة بالأزمة السورية.
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كان أول اجتماع لمجلس الأمن حول ما يجري في سوريا في إبريل/ نيسان عام 2011، وتلت تلك الجلسة اجتماعات أخرى مع تطور الأحداث في سوريا.
أحمد ماهر مراسل الشؤون الدبلوماسية في بي بي سي يرصد أهم تلك المحطات الدبلوماسية الدولية المتعلقة بالأزمة السورية.