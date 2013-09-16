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ماهي أهم المحطات الدبلوماسية منذ بدء الصراع في سوريا؟

  • 16 سبتمبر/ أيلول 2013

كان أول اجتماع لمجلس الأمن حول ما يجري في سوريا في إبريل/ نيسان عام 2011، وتلت تلك الجلسة اجتماعات أخرى مع تطور الأحداث في سوريا.

أحمد ماهر مراسل الشؤون الدبلوماسية في بي بي سي يرصد أهم تلك المحطات الدبلوماسية الدولية المتعلقة بالأزمة السورية.