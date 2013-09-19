ميلانو: انطلاق أسبوع الموضة لموسمي الربيع والصيف

انطلقت في ميلانو الإيطالية فعاليات أسبوع الموضة والازياء لموسم الربيع والصيف المقبلين.

تميزت الازياء بالالوان المتداخلة التي تعود الى الخمسينيات واوئل الستينات، بالاضافة إلى الازياء التي طبعت مرحلة الفيس برسلي.