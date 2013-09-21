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كليك: بلاكبيري تطرح هاتف Z30 ذو شاشة بحجم 5 بوصات

  • 21 سبتمبر/ أيلول 2013

بلاكبيري تطرح هاتف Z30 ذو شاشة بحجم 5 بوصات ويويتوب تعمل على خاصية تسمح بمشاهدة مقاطع الفيديو دون الحاجة لاتصال بشبكة الانترنت. أخبار أخرى من عالم التقنية في كليك لهذا الأسبوع.