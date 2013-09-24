الحلقة الاربعون من برنامج صندوق النغم

في هذه الحلقة لقاء مع الفنان الذي رفض العمل في فيلم فيه راقصة بسبب تدينه ،وقبل ان يبدأ مشواره الفني استشار شيخا.كما سنقدم مقتطفا من برنامج دنيا الفلكلور الذي سيأخذنا الى الفن الشعبي في البحرين.