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الحلقة الاربعون من برنامج صندوق النغم

  • 24 سبتمبر/ أيلول 2013

الحلقة الاربعون من برنامج صندوق النغم

في هذه الحلقة لقاء مع الفنان الذي رفض العمل في فيلم فيه راقصة بسبب تدينه ،وقبل ان يبدأ مشواره الفني استشار شيخا.كما سنقدم مقتطفا من برنامج دنيا الفلكلور الذي سيأخذنا الى الفن الشعبي في البحرين.