الحلقة الحادية و الاربعون من برنامج صندوق النغم

الحلقة الحادية والاربعون من برنامج صندوق النغم

في هذه الحلقة سنستمع لشرح واف لرقصة العرضة الخليجية ما بين الحماسة و الوناسة وكذلك سنستمع لمقتطفات من برنامج دنيا الفلكلور.