جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الحلقة الحادية و الاربعون من برنامج صندوق النغم

  • 24 سبتمبر/ أيلول 2013

الحلقة الحادية والاربعون من برنامج صندوق النغم

في هذه الحلقة سنستمع لشرح واف لرقصة العرضة الخليجية ما بين الحماسة و الوناسة وكذلك سنستمع لمقتطفات من برنامج دنيا الفلكلور.