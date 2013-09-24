الحلقة الحادية و الاربعون من برنامج صندوق النغم

الحلقة الحادية والاربعون من برنامج صندوق النغم
في هذه الحلقة سنستمع لشرح واف لرقصة العرضة الخليجية ما بين الحماسة و الوناسة وكذلك سنستمع لمقتطفات من برنامج دنيا الفلكلور.
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الحلقة الحادية والاربعون من برنامج صندوق النغم
في هذه الحلقة سنستمع لشرح واف لرقصة العرضة الخليجية ما بين الحماسة و الوناسة وكذلك سنستمع لمقتطفات من برنامج دنيا الفلكلور.