في حلقتنا هذا الأسبوع.. نرصد كيف تحولت سوريا من دولة قوات الأمن عملية واسعة، كما نزور مالي التي أصبح لها رئيس جديد يحاول حل أزمتها المتفاقمة تتأهب لتلقي ضربة عسكرية إلى بلد يستعد لتفكيك ترسانته الكيماوية..ونجول في بلدة كرداسة المصرية بعدما شنت فيها.
من مراسلينا:21 سبتمبر 2013
- 25 سبتمبر/ أيلول 2013
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