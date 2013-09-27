لندن: فرض غرامات باهظة على من يبصقون في الشارع

فرض أحد المجالس البلدية في العاصمة البريطانية لندن غرامة وصلت إلى مئة وستين جنيها على رجلين لأنهما بصقا في الشارع.
وتسعى بعض المجالس المحلية في لندن إلى فرض مثل هذه العقوبات للمحافظة على النظافة في الأماكن العامة.
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فرض أحد المجالس البلدية في العاصمة البريطانية لندن غرامة وصلت إلى مئة وستين جنيها على رجلين لأنهما بصقا في الشارع.
وتسعى بعض المجالس المحلية في لندن إلى فرض مثل هذه العقوبات للمحافظة على النظافة في الأماكن العامة.