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لندن: فرض غرامات باهظة على من يبصقون في الشارع

  • 27 سبتمبر/ أيلول 2013

فرض أحد المجالس البلدية في العاصمة البريطانية لندن غرامة وصلت إلى مئة وستين جنيها على رجلين لأنهما بصقا في الشارع.

وتسعى بعض المجالس المحلية في لندن إلى فرض مثل هذه العقوبات للمحافظة على النظافة في الأماكن العامة.