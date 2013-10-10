الحلقة الرابعة والأربعون من برنامج صندوق النغم

الحلقة الرابعة والاربعون من برنامج صندوق النغم
-استماع لاغنية من أغاني الفنان عبد العزيز محمود ترجع لزمن الثلاثينات.
-لقاء مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.
-مقتطفات من الفلكلور العربي ،حلقة من اليمن من تقديم الاعلامية سلوى الجراح.
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الحلقة الرابعة والاربعون من برنامج صندوق النغم
-استماع لاغنية من أغاني الفنان عبد العزيز محمود ترجع لزمن الثلاثينات.
-لقاء مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.
-مقتطفات من الفلكلور العربي ،حلقة من اليمن من تقديم الاعلامية سلوى الجراح.