الحلقة الرابعة والأربعون من برنامج صندوق النغم

الحلقة الرابعة والاربعون من برنامج صندوق النغم

-استماع لاغنية من أغاني الفنان عبد العزيز محمود ترجع لزمن الثلاثينات.

-لقاء مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

-مقتطفات من الفلكلور العربي ،حلقة من اليمن من تقديم الاعلامية سلوى الجراح.