الفنان بانكسي يثير ضجة عبر فيديو لمقاتلين إسلاميين

لطالما أثارت أعمال الفنان البريطاني ""بانكسي"" جدلا لما تحمله من سخرية وغموض، لكن آخرها كان مختلفا، هذه المرة لم يكن ما قدمه رسما أو تمثال وإنما مقطع فيديو.

مقطع الفيديو الذي وضعه على موقع يوتيوب حصل على أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد أربعة أيام فقط من نشره. ولا يزال عداد المشاهدات في تزايد.

الفيديو يظهر أشخاصا بزي مقاتلين إسلاميين يحاولون على ما يبدو إسقاط طائرة. ويصاحب الصور تلك تسجيل صوتي يبدو أنه مأخوذ من مقطع فيديو بثه المعارضون المسلحون السوريون على شبكة الانترنت لإحدى عملياتهم ضد طائرات الجيش السوري.

وبعد تكبيرات وتهليلات، ينجح "المقاتلون" في اصابة الهدف لنكتشف لاحقاً أن ما اسقطوه كان عبارة عن الفيل "دمبو" الشخصية الكارتونية في فيلم من انتاج شركة ديزني.

ويظهر "دمبو" وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ويقف أمامه طفل صغير غاضب يقوم بركل الرجل الذي أطلق الصاروخ.

ولم يوضح ""بانكسي"" ماذا كان يعني بمقطع الفيديو هذا ولا الرسالة التي أراد إيصالها.