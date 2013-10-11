باكستان: إلقاء القبض على مشرف بعد يوم من إطلاق سراحه

ألقت السلطات الباكستانية القبض على الرئيس الأسبق برويز مشرف، بعد يوم واحد من اطلاق سراحه بكفالة في قضية أخرى، لدوره في عملية اقتحام المسجد الاحمر في إسلام آباد عام 2007 التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص منهم رجل دين بارز.

يذكر أن الرئيس الأسبق يخضع للاقامة الجبرية بتهم أخرى، ولكن الكفالة التي حصل عليها من المحكمة بالأمس أعطت انطباعا بأنه سيستعيد حريته قريبا.

ويصر مشرف على أن جميع التهم الموجهة إليه تخفي دوافع سياسية.

ويخضع مشرف للمحاكمة بتهمتي قتل رئيسة الحكومة السابقة بنظير بوتو وأحد شيوخ القبائل البلوش.

كما يواجه تهمة محاولة إقالة كبار القضاة الباكستانيين عام 2007، بينما قالت الحكومة الحالية إنها تنوي مقاضاته بتهمة الخيانة.