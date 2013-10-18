الصليب الأحمر: التكنولوجيا تنقذ الآلاف قبل وقوع الكوارث

أشار تقرير لمنظمة الصليب الأحمر الدولية إلى أن الهواتف المحمولة و وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت تلعب دورا هاما فى إنقاذ آلاف الأشخاص سواء بالتحذير قبل وقوع الكوارث أو فى العثور على المفقودين وتنسيق جهود الاغاثة.

وحفل التقرير بالكثير من الأمثلة من استخدام الرسائل النصية للتحذير من الإعصار فى هاييتي إلى استخدام الرموز الالكترونية لمراقبة توزيع المساعدات الإنسانية فى سورية.

إلا أن هناك مخاطر يتحدث عنها التقرير منها فقر المعلومات ونقص الهواتف المحمولة والانترنت فى المجتمعات الأكثر تعرضا للخطر.