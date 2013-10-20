أبحاث في أبوظبي لاستخراج وقود من طحالب الصحراء

يجري معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي أبحاث تتعلق بإيجاد مصادر بديلة لإنتاج الطاقة.
تسعى إحدى هذه الابحاث إلى استخراج نوع من الزيوت من داخل خلايا طحالب صحراوية نادرة اكتشفها الطالب أحمد الحارثي في صحراء أبوظبي.
تقرير نسيم رمضان
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يجري معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي أبحاث تتعلق بإيجاد مصادر بديلة لإنتاج الطاقة.
تسعى إحدى هذه الابحاث إلى استخراج نوع من الزيوت من داخل خلايا طحالب صحراوية نادرة اكتشفها الطالب أحمد الحارثي في صحراء أبوظبي.
تقرير نسيم رمضان