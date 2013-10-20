معمل كيمياء في ابو ظبي
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أبحاث في أبوظبي لاستخراج وقود من طحالب الصحراء

  • 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2013

يجري معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي أبحاث تتعلق بإيجاد مصادر بديلة لإنتاج الطاقة.

تسعى إحدى هذه الابحاث إلى استخراج نوع من الزيوت من داخل خلايا طحالب صحراوية نادرة اكتشفها الطالب أحمد الحارثي في صحراء أبوظبي.

تقرير نسيم رمضان