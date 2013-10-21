راضية نصراوي: أواجه مشروع اغتيالي ولا أعرف من وراءه

تعرضت راضية النصراوي محامية وناشطة تونسية لها قصة مع نظام بن علي، للعنف والاعتداء عدة مرات من قبله بسبب دفاعها عن ضحايا التعذيب في بلدها..انتهى بن علي لكن نضالها المستمر اليوم يبدو أخطر.