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راضية نصراوي: أواجه مشروع اغتيالي ولا أعرف من وراءه

  • 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2013

تعرضت راضية النصراوي محامية وناشطة تونسية لها قصة مع نظام بن علي، للعنف والاعتداء عدة مرات من قبله بسبب دفاعها عن ضحايا التعذيب في بلدها..انتهى بن علي لكن نضالها المستمر اليوم يبدو أخطر.