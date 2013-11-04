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نائب وزير العمل السعودي مفرج الحقباني

  • 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013

لقاء مع نائب وزير العمل السعودي مفرج الحقباني حول ملاحقة العمال الأجانب.