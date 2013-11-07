جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الحلقة الثامنة والأربعون من برنامج صندوق النغم

  • 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013

الحلقة الثامنة و الاربعون من برنامج صندوق النغم

لقاء مع احد عمالقة الفن العراقي الفنان كاظم الغزالي