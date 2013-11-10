أكاليل من الزهور توضع تخليدا لذكرى الجنود الذين قتلوا
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بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى من جنودها

  • 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013

تحيي بريطانيا ذكرى جنود القوّات المسلّحة الذين سقطوا منذ الحرب العالميّة الأولى في ما يُعرف بيوم الذكرى.

وقد احتشد في قلب العاصمة لندن الآلاف من المواطنين حول الملكة وشخصيّاتٍ سياسيّة ودينيّة، إحياءًا للذكرى.