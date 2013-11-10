بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى من جنودها

تحيي بريطانيا ذكرى جنود القوّات المسلّحة الذين سقطوا منذ الحرب العالميّة الأولى في ما يُعرف بيوم الذكرى.
وقد احتشد في قلب العاصمة لندن الآلاف من المواطنين حول الملكة وشخصيّاتٍ سياسيّة ودينيّة، إحياءًا للذكرى.
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تحيي بريطانيا ذكرى جنود القوّات المسلّحة الذين سقطوا منذ الحرب العالميّة الأولى في ما يُعرف بيوم الذكرى.
وقد احتشد في قلب العاصمة لندن الآلاف من المواطنين حول الملكة وشخصيّاتٍ سياسيّة ودينيّة، إحياءًا للذكرى.