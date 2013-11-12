لندن: معرض "ينبوع أزهار الخوخ" في متحف فيكتوريا وألبرت

يستضيف متحف فيكتوريا وألبرت في لندن عملا فنيا صينيا بعنوان "ينبوع أزهار الخوخ" للفنان الصيني شو بينج.

وأحضرت كل مكونات العمل من الصين واستغرق تركيبها ستة أسابيع.

ويتزامن عرض العمل مع معرض الرسوم الصينية التاريخية الذي يقام في المتحف.