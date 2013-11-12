متحف فيكتوريا وألبرت في لندن
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لندن: معرض "ينبوع أزهار الخوخ" في متحف فيكتوريا وألبرت

  • 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013

يستضيف متحف فيكتوريا وألبرت في لندن عملا فنيا صينيا بعنوان "ينبوع أزهار الخوخ" للفنان الصيني شو بينج.

وأحضرت كل مكونات العمل من الصين واستغرق تركيبها ستة أسابيع.

ويتزامن عرض العمل مع معرض الرسوم الصينية التاريخية الذي يقام في المتحف.