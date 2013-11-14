مؤتمر عقد في لندن تحت شعار حافظوا على سلامتها
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"حافظوا على سلامتها" مؤتمر لحماية المرأة في لندن

  • 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013

اعترف الكثير من المسؤولين الدوليين في مؤتمر عقد في لندن تحت شعار (حافظوا على أمنها)، أن العالم مقصر ومتاخر في مساعدة النساء في مناطق الصراعات وحالات الطوارئ.

وضع اللاجئات السوريات احتل مكانة كبيرة في النقاشات والدعوات للمساعدة.

تقرير رافد جبوري.