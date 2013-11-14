"حافظوا على سلامتها" مؤتمر لحماية المرأة في لندن

اعترف الكثير من المسؤولين الدوليين في مؤتمر عقد في لندن تحت شعار (حافظوا على أمنها)، أن العالم مقصر ومتاخر في مساعدة النساء في مناطق الصراعات وحالات الطوارئ.
وضع اللاجئات السوريات احتل مكانة كبيرة في النقاشات والدعوات للمساعدة.
تقرير رافد جبوري.
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اعترف الكثير من المسؤولين الدوليين في مؤتمر عقد في لندن تحت شعار (حافظوا على أمنها)، أن العالم مقصر ومتاخر في مساعدة النساء في مناطق الصراعات وحالات الطوارئ.
وضع اللاجئات السوريات احتل مكانة كبيرة في النقاشات والدعوات للمساعدة.
تقرير رافد جبوري.