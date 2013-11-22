طيارة من الخليج في رحلة تدريب
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أزمة نقص في الطيارين قد تواجه شركات الطيران الخليجية

  • 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013

بلغ حجم الطلب على الطائرات الجديدة التي تقدمت به شركات الطيران في الشرق الأوسط بالمئات، مما سيخلق عجزا في عدد الطيارين المؤهلين لقيادة هذه الطائرات.

ولذا تقوم شركات خليجية بتدريب طيارين من بلادها لسد العجز المتوقع.