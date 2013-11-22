أزمة نقص في الطيارين قد تواجه شركات الطيران الخليجية

بلغ حجم الطلب على الطائرات الجديدة التي تقدمت به شركات الطيران في الشرق الأوسط بالمئات، مما سيخلق عجزا في عدد الطيارين المؤهلين لقيادة هذه الطائرات.
ولذا تقوم شركات خليجية بتدريب طيارين من بلادها لسد العجز المتوقع.
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بلغ حجم الطلب على الطائرات الجديدة التي تقدمت به شركات الطيران في الشرق الأوسط بالمئات، مما سيخلق عجزا في عدد الطيارين المؤهلين لقيادة هذه الطائرات.
ولذا تقوم شركات خليجية بتدريب طيارين من بلادها لسد العجز المتوقع.