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الحلقة الثانية و الخمسون من برنامج صندوق النغم

  • 5 ديسمبر/ كانون الأول 2013

حلقة عن مسيرة الأغنية العراقية لأجيال مبدعيها مع الفنان العراقي احسان الامام و الاعلامي شاكر حامد