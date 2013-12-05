قتلى ومصابون في هجوم استهدف وزارة الدفاع اليمنية

قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب 37 آخرون في هجوم بسيارة مفخخة استهدف مقر وزارة الدفاع اليمنية في العاصمة صنعاء، بحسب مسؤولين.

وتصاعدت أعمدة الدخان من مقر الوزارة بمنطقة باب اليمن عند مدخل البلدة القديمة.