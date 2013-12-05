وزارة الدفاع اليمنية
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قتلى ومصابون في هجوم استهدف وزارة الدفاع اليمنية

  • 5 ديسمبر/ كانون الأول 2013

قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب 37 آخرون في هجوم بسيارة مفخخة استهدف مقر وزارة الدفاع اليمنية في العاصمة صنعاء، بحسب مسؤولين.

وتصاعدت أعمدة الدخان من مقر الوزارة بمنطقة باب اليمن عند مدخل البلدة القديمة.