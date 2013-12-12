*الفيديو بدون صوت*

أظهرت لقطات بثتها الفضائية اليمنية وصورتها كاميرات المراقبة، تفجير سيارة مفخخة عند مستشفى ضمن مجمع وزارة الدفاع في العاصمة صنعاء ودخول مسلحين يرتدون زيا عسكريا إليه أطلقوا النار على الكوادر الطبية والمراجعين.

وقالت السلطات اليمنية إن مسلحين سعوديين شاركوا في الهجوم العنيف الذي استهدف المجمع وأسفر عن مقتل 56 شخصا من بينهم عاملون أجانب بالقطاع الطبي وذلك بحسب تقرير أولي عن الحادث.

وكان تنظيم القاعدة أعلن مسؤوليته في وقت سابق عن الهجوم الذي يعد الأعنف في اليمن منذ مايو/آيار 2012.

وكشف المحققون في تقريرهم عن أن الهجوم تم على مرحلتين: الأولى جاءت عندما فجر مسلحون يرتدون زيا عسكريا مموها شاحنة مفخخة بنحو نصف طن من المتفجرات عند بوابة مجمع الوزارة.

وفي المرحلة الثانية، انقسم المسلحون إلى مجموعات صغيرة وفتحوا النار على المستشفى الملحق بالوزارة والمعمل الطبي وحراس البنايات ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى من بينهم أطباء وممرضات.