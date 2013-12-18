أعمال بوب ديلان الفنية
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معرض لأعمال بوب ديلان الفنية في لندن

  • 18 ديسمبر/ كانون الأول 2013

المغني الأمريكي بوب ديلان لا يشتهر فقط بموسيقاه بل بلوحاته الفنية أيضا. المعرض المسمى "تقلبات المزاج" يظهر تحف بوب الفنية، التي تعرض لأول مرة في لندن.