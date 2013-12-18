معرض لأعمال بوب ديلان الفنية في لندن

المغني الأمريكي بوب ديلان لا يشتهر فقط بموسيقاه بل بلوحاته الفنية أيضا. المعرض المسمى "تقلبات المزاج" يظهر تحف بوب الفنية، التي تعرض لأول مرة في لندن.