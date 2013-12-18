المغني الأمريكي بوب ديلان لا يشتهر فقط بموسيقاه بل بلوحاته الفنية أيضا. المعرض المسمى "تقلبات المزاج" يظهر تحف بوب الفنية، التي تعرض لأول مرة في لندن.
معرض لأعمال بوب ديلان الفنية في لندن
- 18 ديسمبر/ كانون الأول 2013
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