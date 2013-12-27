روسيا تودع كلاشنيكوف مصمم السلاح الروسي الشهير

تودع روسيا اليوم ميخائيل كلاشنيكوف مصمم السلاح الروسي الأسطوري، إلى مثواه الأخير.
وأكدت السلطات بجمهورية أودمورتيا الروسية، حيث كان يعيش كلاشنيكوف، أن تشييع جنازته ستجري في المجمع التذكاري العسكري الفدرالي في موسكو.
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تودع روسيا اليوم ميخائيل كلاشنيكوف مصمم السلاح الروسي الأسطوري، إلى مثواه الأخير.
وأكدت السلطات بجمهورية أودمورتيا الروسية، حيث كان يعيش كلاشنيكوف، أن تشييع جنازته ستجري في المجمع التذكاري العسكري الفدرالي في موسكو.